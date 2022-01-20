Тегеран, , 07:44 — REGNUM 19 января главный представитель Ирана по ядерной программе Али Багери Кани провел встречи со своими коллегами из Китая и России в Вене (Австрия) в рамках дипломатических переговоров с участниками СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

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Ранее Багери также встретился с представителями трех европейских стран, а именно Германии, Великобритании и Франции, а также с представителем Европейского союза. Также были проведены встречи экспертов с участием представителей Ирана, группы 4+1 и ЕС.

Спустя двадцать пять дней после начала восьмого раунда переговоров между Ираном и западными участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который в основном направлен на отмену антииранских санкций, переговорные группы преодолели ряд существующих разногласий.

Эксперты характеризуют текущие переговоры как «многообещающие».