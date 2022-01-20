Тегеран, , 07:45 — REGNUM 19 января министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил об открытии новой главы ирано-российских отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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В сообщении в твиттере он упомянул о визите президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву и отметил:

«В результате значимой, сердечной и продолжительной встречи между президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси и российским лидером Владимиром Путиным в Кремле отношения Тегерана и Москвы вступили в новую фазу».

Он также заявил, что президенты Ирана и России договорились разработать долгосрочную дорожную карту. В связи с этим Амирабдоллахиан подчеркнул: «В этой главе обе стороны достигнут высочайшего уровня сотрудничества».

19 января иранский президент прибыл в Москву во главе высокопоставленной политико-экономической делегации.

Раиси провел встречу с российским президентом, в ходе которой стороны обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в различных областях, а также укрепления взаимодействия и координации по региональным и международным вопросам.