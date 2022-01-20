Благовещенск, 20 января, 2022, 07:18 — ИА Регнум. В налоговой службе Амурской области в 2021 году насчитали больше жителей с доходами свыше миллиона рублей, чем год назад. Много зарабатывают банкиры, сотрудники энергокомпаний, а также те, кто занимается добычей драгметаллов, производством и оптовой торговлей, сообщило ИА ПортАмур.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

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Более 10 млн рублей заработали 290 амурчан, от 1 до 10 млн — 7400. Для сравнения, в 2020 году в Амурской области насчитывалось около 6 тыс. жителей с доходами свыше миллиона рублей.

«Основными видами деятельности, в которых трудятся амурские миллионеры, по-прежнему являются финансовая деятельность банков, энергетическая отрасль, добыча драгоценных металлов, геологоразведка, производственная деятельность, оптовая торговля», — подчеркнули в налоговой службе.

Как сообщало ИА REGNUM, около 300 тысяч граждан России владеют активами, стоимость которых превышает миллион долларов, или 72 млн рублей по текущему курсу. Среди регионов, где проживает больше всего долларовых миллионеров, лидирует Москва и Московская область.