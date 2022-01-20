Мехико, 20 января, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В штате Табаско на востоке Мексики на нефтепроводе государственной нефтегазовой компании Pemex 19 января прогремел взрыв. Об этом пресс-служба регионального управления по чрезвычайным ситуациям сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Нефтепровод

Отмечается, что сильный пожар, вспыхнувший на месте взрыва, не угрожает жителям расположенных поблизости населённых пунктов. Основной версией причины произошедшего называется сжигание травы на поле вблизи нефтепровода.

пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Табаско «Вместе с Pemex наши пожарные участвуют в ликвидации утечки на нефтепроводе в Вилья-ла-Вента. Сведений о пострадавших при пожаре не поступало, никакой опасности для населения соседних районов нет».

Как сообщало ИА REGNUM, сильный пожар произошёл на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Ласаро-Карденас-дель-Рио», принадлежащем государственной компании Мексики Pemex.