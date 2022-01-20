Магадан, 20 января, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Волна «минирований» докатилась до Колымы — в Магадане 20 января эвакуировали школьников и студентов из зданий. Учебный процесс сорван.

Magadangorod.ru Мэрия города Магадана

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«Эвакуацию проводят со всех школ, техникумов, колледжей и Северо-Восточного университета. Письмо о якобы заложенных бомбах пришло на электронный адрес городского управления образования», — сообщает телеграм-канал «Корифей Хабаров».

На официальном сайте городской мэрии информации о происшествии нет.

Как сообщало ИА REGNUM, из горадминистрации Якутска вывели всех сотрудников после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Информация поступила 20 января.