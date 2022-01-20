Тегеран, 20 января, 2022, 07:46 — ИА Регнум. 19 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 132, причем 19 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Еще 19 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 132 человек», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4060 новых случаев заражения COVID-19, при этом 330 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 071 217 пациентов из общего числа 6 231 909 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1271 пациент с COVID-19 находится в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 404 946 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, в общей сложности 53 334 908 человек на данный момент сделали повторную прививку.