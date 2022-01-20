Тегеран, , 07:50 — REGNUM 19 января заместитель министра юстиции Ирана по международным делам и правам человека объявил, что власти Азербайджана репатриировали 21 иранского заключённого на родину. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Заключенные Дарья Драй © ИА REGNUM

«Заключенные, трое из которых были женщинами, прибыли домой через границу Астары», — отметил Фаттах Мохаммади. Он также подчеркнул: «Экспатриация произошла в рамках реализации соответствующего соглашения между двумя странами».

Далее иранский чиновник заявил, что некоторые иранские заключенные находятся в тюрьме в Азербайджане уже свыше 11 лет, однако обе стороны постоянно идут друг другу навстречу в вопросе по взаимному обмену заключёнными.

Согласно сообщениям, 20 иранских заключенных, девять из которых были женщинами, были отправлены обратно из Азербайджана в Иран около шести месяцев назад, чтобы отбыть оставшиеся сроки тюремного заключения в иранских тюрьмах.