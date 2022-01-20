, 07:53 — REGNUM 19 января посол Австрии в Тегеране Вольф Дитрих Хайм выразил заинтересованность своей страны в развитии взаимодействия с иранскими инженерами и учеными. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сделал эти замечания на встрече с Моджтабой Фарахмандом, который является председателем инжиниринговой компании в городе Йезд.

Говоря о планах дальнейшего сотрудничества, Дитрих Хайм высоко оценил превосходную координацию между градостроительными компаниями и теми предприятиями, которые работают непосредственно в области охраны памятников в историческом городе Йезд.

Между тем Фарахманд описал Йезд как единственный иранский город, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, который установил отличные культурные отношения с Австрией.

Он приветствовал использование опыта Австрии по внедрению сборных конструкций в Иране. Кроме того, иранский представитель заявил, что Исламская Республика готова поделиться с Веной своим опытом и знаниями.