Тегеран, , 08:02 — REGNUM 19 января Организация железных дорог Исламской Республики Иран объявила о значительном росте показателей железнодорожного сектора в области транзита, а также пассажирских и грузовых перевозок за последние девять месяцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Железная дорога Pixabay.com

В последние годы Иран планирует расширить свою железнодорожную сеть и возможности, о чем свидетельствует последний отчет о работе железной дороги за первые девять месяцев текущего иранского года.

За соответствующий период железнодорожный транзит достиг рекордного уровня в 1390 тонн, что на 202 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Этот показатель превосходит самый высокое значение железнодорожного транзита за последние 10 лет, который в 2017 году составил 1200 тонн. Объем грузовых перевозок составил 35 миллионов тонн. По оценкам, к концу текущего года (середина марта 2022 года) он достигнет 68 миллионов тонн.

Более того, объем пассажирских перевозок составил 14,7 миллиона человек, что на 110 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.