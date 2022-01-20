Вальядолид, Испания, 20 января, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Представитель Социалистической партии Испании (PSOE) в Конгрессе депутатов Эктор Гомес предупредил о способности «Народной партии» (Partido Popular) «порождать нестабильность везде, где она правит». Об этом сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

В качестве примера он привёл автономное сообщество Кастиля и Леон, где наблюдается «абсолютная безответственность главы правительства региона Альфонсо Фернандеса Маньюэко».

По словам Гомеса, случай Кастилии и Леона «является ответом на борьбу, которую ведет «Народная партия», не оценивая последствий для граждан, в разгар шестой волны пандемии».