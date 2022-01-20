Тегеран, , 08:04 — REGNUM 19 января высокопоставленный представитель министерства энергетики Ирана заявил, что страна входит в топ 14 стран мира в области строительства электростанций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Заместитель министра по исследованиям и кадровым ресурсам Реза Анджом-Шоа заявил на внутреннем заседании в министерстве, что иранские инженеры построили в стране электростанции мощностью свыше 86 гигаватт.

Он также сообщил, что министерство энергетики осуществляет контроль над 30 000 км трубопроводов для перекачки воды, 16 000 км сетей полива, 166 очистными сооружениями. Кроме того, в его распоряжении находятся 715 плотин, которые резервируют 54 миллиарда кубометров воды.

Чиновник сообщил, что администрация стремится увеличить генерирующие мощности страны на 35 000 мегаватт в ближайшие четыре года.

Согласно данным, электросеть протяженностью 54 800 км в Иране обеспечивает электроэнергией 30 миллионов потребителей.