Тегеран, , 08:06 — REGNUM Открытие представительства Ирана в Организации Исламского сотрудничества (ОИС) рассматривается как позитивный шаг на пути к деэскалации напряженности между Тегераном и Эр-Риядом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 января.

Ближний Восток Pbdmuseum.org

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде недавно объявил, что три иранских дипломата были направлены в столицу Саудовской Аравии для возобновления своей работы в важной исламской организации.

Деятельность представительства Ирана в Джидде прекратилась в 2015 году после вторжения некоторых иранцев в посольство Саудовской Аравии в Тегеране и его консульство в Мешхеде (провинция Хорасан-Разави).

Хотя связи Тегерана и Эр-Рияда несильно влияют на взаимодействие Ирана и ОИС, организация способна заложить основу для возобновления отношений между двумя соседними странами.

Стоит отметить, что повышение исламской конвергенции между государствами-членами является одной из семи целей создания организации.