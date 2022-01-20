Тегеран, 20 января, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В то время как страны мира пытаются усердно продвигать процесс вакцинации, чтобы избежать смертей и госпитализаций, вызванных инфекцией COVID-19, Исламская Республика Иран успешно реализовала свою собственную программу, заняв 17-е место среди стран с высоким уровнем вакцинации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 19 января.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

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Смертельный вирус был впервые выявлен в Ухане (Китай) в декабре 2019 года, затем инфекция распространилась по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ее пандемией 11 марта 2020 года.

Многие компании и страны пытались разработать вакцины для сдерживания этого вируса. Российский национальный центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи оказался первым предприятием, которое произвело вакцину против коронавируса.

Исламская Республика Иран инициировала вакцинацию против коронавируса 11 марта 2021 года. Сообщается, что процесс вакцинации был очень медленным до 22 августа, когда только 20 процентов иранцев получили первый укол.

После смены власти в Тегеране новая администрация ускорила процесс вакцинации. Число иранцев, получивших первый и второй уколы, составляет 60 и 53 миллиона человек соответственно.