Дальнегорск, Приморский край, , 07:02 — REGNUM Прокуратура Дальнегорска выявила нарушения соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при реализации национального проекта «Здравоохранение». В частности, в нарушении сроков капитального ремонта детской поликлиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморья.

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Установлено, что между городской больницей и ООО «Карлсон Жилищник-1» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту здания детской поликлиники стоимостью свыше 51 млн рублей. Срок исполнения обязательств — до октября 2021 года.

Подрядчиком в установленный срок ремонтные работы в поликлинике не завершены, условия контракта не исполнены.

Прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лица подрядчика дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение контрактных обязательств).

После их рассмотрения юридическое и должностное лица привлечены к административной ответственности со штрафом на общую сумму более 11,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, директора дворца культуры оштрафовали за нарушения при проведении капитального ремонта в сельском доме культуры в Башкирии.