Тегеран, , 07:49 — REGNUM 19 января министр финансов и экономики Ирана заявил, что банковские препятствия на пути иранских бизнесменов, проживающих в России, будут устранены в ближайшее время. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Эхсан Хандузи сделал такое замечание в интервью агентству IRNA в Москве после своей встречи с иранскими бизнесменами, проживающими в России.

«С этой целью мы достигли некоторых договорённостей», — сказал министр, выразив надежду, что они вступят в силу во время визита президента Ирана Ибрагима Раиси в Москву.

Как отметил министр финансов, Россия всегда была важным партнером для Ирана. Он выразил надежду, что визит президента Раиси в Москву станет поворотным моментом в развитии экономического сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Иранский президент Ибрагим Раиси отбыл в Москву 19 января. Визит президента проходит по приглашению его российского коллеги Владимира Путина.