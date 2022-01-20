Париж, 20 января, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Французский актер Гаспар Ульель скончался от травмы, полученной на горнолыжном курорте Ла-Розьер на юго-востоке Франции, 19 января сообщило AFP со ссылкой на его агента.

Georges Biard Гаспар Ульель

Мужчине было 37 лет. Ульель получил известность благодаря роли в фильме «Ганнибал: Восхождение». Кроме того, он сыграл в таких картинах как «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я» и «Это всего лишь конец света».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января Гаспар Ульель катался на горных лыжах на курорте Ла-Розьер и столкнулся с другим лыжником. После инцидента актер потерял сознание. Его доставили вертолетом в больницу Гренобля.

Читайте также: Актер Гаспар Ульель пострадал на горнолыжном курорте во Франции