Мадрид, , 06:55 — REGNUM Претендовать на лидерство в виноделии и продвигать свою особенность как колыбели испанского языка — вот оси, на которых будет вращаться преобразование туристического предложения автономного сообщества Ла-Риоха. Об этом на открытии стенда региона на туристической выставке Fitur заявила председатель правительства Ла-Риохи Конча Андреу.

Вино

Она назвала выставку Fitur в 2022 году «очень интересной» и призвала в этой связи «продолжить оживление туристической деятельности» и подчеркнуть роль туризма «как инструмента экономического развития, который позиционирует нашу страну как уникальное, безопасное, современное и устойчивое направление».

Андреу открыла стенд вместе с советником по региональному развитию Хосе Анхелем Лакальсадой.