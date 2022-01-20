Банги, , 06:55 — REGNUM Российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева убили в Центральной Африканской Республике в 2018 году боевики из незаконного вооруженного формирования 3R. Такое заявление сделал новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов в интервью РИА Новости.

Банги. Центральноафриканская Республика (сс) Alllexxxis

Как уточнил дипломат, журналисты ночью без охраны передвигались по автотрассе Декоа — Сибю, когда на них напали боевики. Согласно предварительной версии, российских журналистов остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R.

Бикантов напомнил, как боевики из этой группировки образовали коалицию с другими бандитскими группировками и в конце 2020 года напали на Банги. Город не был взят, но погибло много мирных жителей. По словам российского посла, армии ЦАР удалось отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР.

Напомним, тела российских журналистов были обнаружены 30 июля 2018 года в 23 км к северу от города Сибю. Водитель, которого они наняли, выжил, он рассказал, что незадолго до инцидента машину остановил патруль, предупредивший об опасности дальнейшей поездки.