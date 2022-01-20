Москва, , 16:22 — REGNUM В Баку не будут реанимировать ГУАМ, и Азербайджан не заинтересован в том, чтобы обострять отношения с Россией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 января заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

Политолог подчеркнул, что ГУАМ реанимироваться не будет, а в в упоминании Владимиром Зеленским транспортного коридора через ГУАМ нет ничего удивительного: Киев всегда стремился и будет стремиться к антироссийским заявлениям и действиям. Тем более, что транзитные перевозки и так осуществляются.

Эксперт также предположил, что своим визитом в Киев Ильхам Алиев, возможно, хотел показать определённую независимость от Москвы и подыграть Турции, которая заигрывает с Украиной.

«Но надо обратить внимание на то, что после своего визита в Киев Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и, видимо, чтобы не вызывать отрицательного отношения в Москве, рассказал о целях визита, о достигнутых договорённостях. Сейчас Баку в значительной мере зависит от доброй воли России с учётом того, что Россия осуществляет миротворческую операцию в Карабахе», — сказал эксперт.

Региональная организация ГУАМ, состоящая из Грузии, Украины, Азербайджана и Молдавии, была создана в 1997 и фактически противостояла России на постсоветском пространстве.