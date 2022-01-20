Курган, 20 января, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Кургане приводят в соответствие с федеральным законодательством устав города. В частности, рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий главы города. Об этом сообщает пресс-служба думы муниципалитета.

Иван Шилов ИА REGNUM Курган

На общественных слушаниях по поводу изменения Устава Кургана обсуждался случай, при котором досрочно прекращаются полномочия главы города, депутата городской думы, — это «прекращение российского гражданства, наличие гражданства иного государства или другого документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

Кроме того, в новой редакции устава наименование муниципального образования дополняется указанием на его статус — городской округ. И ещё устав дополнят решением о создании на землях Кургана лесничеств и утверждении их лесохозяйственных регламентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах России обсуждается проект закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».