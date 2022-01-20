Токио, 20 января 2022, 06:49 — REGNUM Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает продвинуться в переговорах с Россией о мирном договоре на основе построения личных доверительных отношений с президентом Владимиром Путиным. Об этом Кисида заявил 20 января во время пленарного заседания верхней палаты японского парламента.
Отвечая на вопросы депутатов, глава правительства напомнил, что во время телефонного разговора в прошлом году «мы с президентом Путиным подтвердили» серьёзный настрой сторон «на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами».
Накануне, 19 января, в ходе общения с парламентариями Кисида подчёркивал, что предметом переговоров с Россией являются все острова южной части Курил, на которые «распространяется суверенитет Японии». И вопрос о которых необходимо решать быстро, не оставляя будущим поколениям.
Как сообщало ИА REGNUM, Токио не намерено отказываться от переговоров с Россией, направленных на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, и планирует активно их продолжать.
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