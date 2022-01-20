Токио, 20 января, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассчитывает продвинуться в переговорах с Россией о мирном договоре на основе построения личных доверительных отношений с президентом Владимиром Путиным. Об этом Кисида заявил 20 января во время пленарного заседания верхней палаты японского парламента.

Kishida.gr.jp Фумио Кисида

Отвечая на вопросы депутатов, глава правительства напомнил, что во время телефонного разговора в прошлом году «мы с президентом Путиным подтвердили» серьёзный настрой сторон «на проведение переговоров о заключении мирного договора между нашими странами».

Фумио Кисида «Наращивая такие контакты, я намерен стремиться к построению личных отношений доверия с президентом России и на основе всех уже достигнутых договорённостей упорно продвигаться к заключению мирного договора».

Накануне, 19 января, в ходе общения с парламентариями Кисида подчёркивал, что предметом переговоров с Россией являются все острова южной части Курил, на которые «распространяется суверенитет Японии». И вопрос о которых необходимо решать быстро, не оставляя будущим поколениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Токио не намерен отказываться от переговоров с Россией, направленных на решение территориального вопроса и заключение мирного договора, и планирует активно их продолжать.

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