Вальядолид, Испания, , 06:48 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Испании и по совместительству министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Надия Кальвиньо попросила все автономные сообщества «думать об общих интересах граждан» при распределении инвестиций европейских фондов. Об этом сообщает агентство EFE.

Надия Кальвиньо Ministerio de la Presidencia

Соответствующее заявление Кальвиньо сделала во время своего участия в деловом завтраке, организованном генеральным секретарем отделения PSOE в Кастилии и Леоне Луисом Туданкой.

По мнению Кальвиньо, «сейчас самое время сплотиться и идти в одном направлении».