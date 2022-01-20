Вальядолид, Испания, 20 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя правительства Испании и по совместительству министр по экономическим вопросам и цифровым преобразованиям Надия Кальвиньо попросила все автономные сообщества «думать об общих интересах граждан» при распределении инвестиций европейских фондов. Об этом сообщает агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia Надия Кальвиньо

Соответствующее заявление Кальвиньо сделала во время своего участия в деловом завтраке, организованном генеральным секретарем отделения PSOE в Кастилии и Леоне Луисом Туданкой.

По мнению Кальвиньо, «сейчас самое время сплотиться и идти в одном направлении».