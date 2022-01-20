Берлин, 20 января, 2022, 06:48 — ИА Регнум. В Германии за прошедшие сутки обновился рекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа — 133 536. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 8 320 386. Также за минувшие сутки в республике скончались 234 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Германии от осложнений COVID-19 умерли 116 315 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в Германии впервые выявили свыше ста тысяч зараженных коронавирусом нового типа за одни сутки — 112 323 человека. Это был рекордный с начала пандемии показатель по заболеваемости COVID-19. Отмечалось, что доминирующим в ФРГ остается штамм «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2.