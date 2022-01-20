Новосибирск, , 06:49 — REGNUM В Новосибирске после «минирования ряда образовательных учреждений по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина организовано проведение доследственной проверки. Об этом и сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудник СКР Vnovgorod.sledcom.ru

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, — уточнили в СКР. — По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что накануне, 19 января, школы Новосибирска, а затем вузы и детские сады получили анонимные сообщения о минировании зданий.

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