Анкара, , 06:44 — REGNUM Наиболее крупные за последние 54 года снегопады обрушились на юг Турции, нарушив транспортное сообщение в южной части турецкой провинции Газиантеп. Об этом 19 января сообщило издание Milliyet.

Снежный шторм Hans

Толщина выпавшего за сутки снега составила от 0,5 до 1 метра. Власти страны направили в регион два военных вертолета для эвакуации населения из горных районов. Кроме того, для расчистки снега и транспортировки людей задействовали около 900 единиц спецтехникии.

Экстренные службы смогли эвакуировать примерно 3 тыс. человек. Они также вытащили из-под снежных завалов и из канав приблизительно 2 тыс. застрявших автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января на севере Саудовской Аравии зарегистрировали самую низкую температуру воздуха за последние 30 лет — минус 6 градусов по шкале Цельсия.

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