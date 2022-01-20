Вашингтон, , 06:43 — REGNUM Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро провёл встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом сообщает агентство EFE.

Аргентина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Встреча состоялась в Вашингтоне, куда оба министра приехали в рамках официальных визитов.

Кафьеро поблагодарил Испанию за поддержку Аргентины в переговорах с МВФ и в споре о суверенитете Фолклендских островов.

«Министр Кафьеро отметил, что Аргентина признает Испанию в качестве постоянного стратегического партнера, и в этой связи он поблагодарил Испанию за поддержку в переговорах, которые Аргентина ведет с МВФ», — говорится в сообщении министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины.

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