Вашингтон, 20 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро провёл встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Аргентина

Встреча состоялась в Вашингтоне, куда оба министра приехали в рамках официальных визитов.

Кафьеро поблагодарил Испанию за поддержку Аргентины в переговорах с МВФ и в споре о суверенитете Фолклендских островов.

«Министр Кафьеро отметил, что Аргентина признает Испанию в качестве постоянного стратегического партнера, и в этой связи он поблагодарил Испанию за поддержку в переговорах, которые Аргентина ведет с МВФ», — говорится в сообщении министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины.