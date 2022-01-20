Аргентина поблагодарила Испанию за поддержку в переговорах с МВФ
Вашингтон, 20 января, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро провёл встречу со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом. Об этом сообщает агентство EFE.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Аргентина
Встреча состоялась в Вашингтоне, куда оба министра приехали в рамках официальных визитов.
Кафьеро поблагодарил Испанию за поддержку Аргентины в переговорах с МВФ и в споре о суверенитете Фолклендских островов.
«Министр Кафьеро отметил, что Аргентина признает Испанию в качестве постоянного стратегического партнера, и в этой связи он поблагодарил Испанию за поддержку в переговорах, которые Аргентина ведет с МВФ», — говорится в сообщении министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины.