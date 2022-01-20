Веллингтон, , 06:36 — REGNUM Военно-транспортный самолет C-130 Hercules ВВС Новой Зеландии вылетел в Тонга для доставки гуманитарной помощи пострадавшим от извержения вулкана. Об этом сообщает пресс-служба новозеландского МИД.

Вулкан Иван Шилов © ИА REGNUM

«На борту самолета находится гуманитарная помощь и средства на случай чрезвычайной ситуации, включая контейнеры для воды, временные убежища, генераторы, средства личной гигиены и средства связи», — говорится в сообщении.

При этом предполагается, что разгрузка самолета будет бесконтактной. Транспортник вернется в Новую Зеландию уже спустя полтора часа после приземления в Тонга. Считается, что такая мера позволит избежать распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января самолеты с гуманитарной помощью не могли приземлиться в Тонга из-за вулканического пепла, засыпавшего взлетно-посадочные полосы. Напомним, извержение вулкана на островах началось 14 января. В результате стихийного бедствия судьба более чем 150 человек оказалась неизвестна.