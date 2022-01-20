Партизанск, Приморский край, 20 января, 2022, 06:37 — ИА Регнум. В Партизанске возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего тренера, подозреваемого в совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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В ходе следствия установлено, что мужчина во время тренировок по борьбе совершил в отношении трех несовершеннолетних девочек иные действия сексуального характера.

Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В региональных соцсетях сообщается, что на действия тренера пожаловалась матери девочек 9 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый в совершении действий сексуального характера в отношении маленькой девочки разыскивается в Красноярске.