Афины , 20 января, 2022, 06:28 — ИА Регнум. Десятилетние облигации на общую сумму €3 млрд под ставку примерно в 1,8% годовых были размещены властями Греции 19 января, сообщила газета Naftemporiki.

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При этом объем предложений составил €15 млрд. Отмечается, что это первый в 2022 году шаг по привлечению Грецией средств на финансовых рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января американский минфин объявил, что по итогам ноября 2021 года Россия сократила на $1,311 млрд объем вложений в ценные государственные бумаги США, и их размер составил $2,409 млрд.