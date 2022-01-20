Куала-Лумпур, , 06:20 — REGNUM В Малайзии на время празднования Нового года по лунному календарю смягчили санитарные ограничения на фоне массовой вакцинации населения от COVID-19. Об этом со ссылкой на министра национального единства Халиму Мохамед Садик 20 января сообщает газета The Straits Times.

Новый год по Восточному календарю в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Халиму Мохамед Садик «Разрешаются поездки по стране, традиционные семейные застолья… Новогодние приёмы и банкеты будут проводиться только по приглашениям».

По словам министра, также разрешается организация традиционных новогодних костюмированных танцев драконов и львов.

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В настоящее время в Малайзии от коронавируса полностью привились около 80% населения, третью дозу вакцины получили около 40% взрослых.

Напомним, до пандемии новогодние празднования проходили в открытом формате, когда их мог посетить любой желающий. Во время празднования прошлогоднего Нового года в Малайзии запрещалось удаляться от места постоянного проживания дальше 10 километров и организовывать застолья на более 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минздрава Малайзии Хайри Джамалуддин призвал жителей не заражаться штаммом коронавируса «Омикрон» намеренно с целью избежать вакцинации.

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