Южно-Сахалинск, 20 января 2022, 06:14 — REGNUM Вылет рейса из Южно-Сахалинска в Москву авиакомпаний «Россия» и «Аэрофлот» был задержан 20 января из-за пьяных пассажиров, написало astv.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта столицы островного региона.
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Нетрезвых пассажиров сняли с рейса по решению командира воздушного судна. Пришлось вызывать наряд полиции.
Из-за инцидента рейс вылетел в Москву в 12:27 по местному времени, вместо запланированных 11:45.
Снятые с авиарейса пьяные пассажиры находятся в отделении полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 января на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта.