Токио, 20 января, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом на военных базах США в Японии увеличилось до 6350, заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси 20 января в ходе дебатов в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Большая часть подобных фактов приходится на американские объекты в префектуре Окинава, в которых зарегистрирован в общей сложности 4141 подобный факт. Хаяси подчеркнул, что власти Японии добиваются от военного командования США введения более эффективных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца января в трех японских префектурах — Окинава, Хиросима и Ямагути — действуют усиленные ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса.