Хониара, , 06:12 — REGNUM Власти Соломоновых островов решили закрыть на трехдневный карантин столицу страны Хониару из-за выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом заявила замглавы полиции страны Хуанита Матанга в эфире радиостанции Radio New Zealand.

Соломоновы острова Leocadio Sebastian

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Сообщается, что Хониару закроют на три дня с 22 января на строгий карантин после выявления шести заболевших коронавирусной инфекцией, прибывших из Микронезии. Отмечается, что на Соломоновых островах впервые в 2022 году выявляют носителей SARS-CoV-2. В связи с этим власти решили закрыть столицу страны на карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.

«Полиция обеспечит безопасность и окажет поддержку сотрудникам министерства здравоохранения, поскольку есть информация о том, что в Хониаре произошла передача коронавируса среди населения», — отметила Матанга.

Теперь жителям столицы необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции. Покидать свои жилища им разрешено только в экстренных случаях.

При этом всего с начала пандемии на Соломоновых островах выявили 32 случая заражения SARS-CoV-2. Из них 26 пациентов прибыли в страну из-за границы.