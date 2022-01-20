Владивосток, 20 января, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В Приморье в 2021 году санитарная авиация выполнила 302 вылета к пациентам, нуждающимся в экстренной медицинской помощи — вертолёты применялись для межбольничной эвакуации больных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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За год было эвакуировано 338 человек, проведено 17 операций и даны семь консультаций на месте прибытия.

В парке санавиации Приморья — три вертолета: два марки Eurocopter AS-350 B3e и один Ми-8, оснащенный медицинским модулем.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области в 2021 году вертолёт санитарной авиации областной многопрофильной клинической больницы совершил 144 вылета.