Амстердам, , 06:05 — REGNUM Решение апелляционного суда Амстердама о передаче золота скифов Киеву музеи Крыма могут обжаловать до 26 января. Об этом сообщила 20 января пресс-секретарь Верховного суда Нидерландов Винсент Хюнтинк в беседе с РИА Новости.

Решение о передаче золота скифов Украине суд Амстердама вынес 26 октября 2021 года. В Крыму музеи выступили за обжалование данного решения, пока оно не вступило в силу. Пресс-секретарь суда уточнил, что до сегодняшнего дня запрос на апелляцию получен не был.

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, содержащая около 2 тысяч артефактов, была вывезена в феврале 2014 года на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией музей в Нидерландах принял решение не отдавать золото скифов ни Украине, ни Крыму до решения суда по данному вопросу, либо до достижения соглашения между сторонами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле следят за ситуацией со скифским золотом и полагают, что коллекция должна вернуться в Крым, в музеи, которым она принадлежит.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле следят за спором из-за скифского золота