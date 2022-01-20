Якутск, , 06:06 — REGNUM В Якутии подготовлен перечень мер, которые могут помочь не допустить повторения ситуации с лесными пожарами в 2021 году. В том числе в республике намерены увеличить количество сотрудников авиалесоохранной структуры, сообщил в своём телеграм-канале глава региона Айсен Николаев. Подготовку к сезону лесных пожаров он обсудил на встрече с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Министр Козлов поручил Якутии своевременно подготовиться к лесным пожарам

В списке также есть намерение синхронизировать действия органов власти Якутии разного уровня с федеральными структурами. В том числе это необходимо для эффективного освоения денег, которые республика получит на борьбу с возгораниями в лесах, подчеркнул глава региона.

Увеличивать количество борцов с огнём и экипировать их в Якутии собираются ещё до возникновения лесных пожаров. Заранее обещают резервировать воздушные суда для авиалесоохраны, территория мониторинга в лесах республики будет расширена. Ставка делается на более оперативное выявление очагов и их быструю локализацию

«Уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь всех поставленных задач!» — написал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, посетивший Якутию министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов дал ряд распоряжений руководству республики. В частности он распорядился грамотно применить средства, выделенные республике на подготовку к сезону лесных пожаров.