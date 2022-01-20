Женева, Швейцария, , 05:49 — REGNUM Миру предстоит еще длительный путь борьбы с распространением коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус 19 января на пресс-конференции.

Тедрос Аданом Гебрейесус

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Он отметил, что в настоящий момент идет третий год пандемии и человечество добилось необычайного прогресса в противодействии ей. По мнению Гебрейесуса, действия, предпринятые в 2022 году, будут определяющими в вопросах окончания острой фазы пандемии и подготовки к «чрезвычайным ситуациям в здравоохранении в будущем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что после волны заболеваемости COVID-19, вызванной штаммом «Омикрон», в мире могут появиться новые разновидности SARS-CoV-2.

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