Омск, 20 января, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Олеся Потапова назначена заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Соответствующий проект распоряжения правительства принят 19 января.

Потапова возглавит в министерстве департамент информационно-правового обеспечения, кадровой политики и госслужбы. В новую должность она вступила 19 января.

Напомним, с 16 января 2018 года Потапова была директором департамента информационной политики администрации Омска.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года бывший вице-мэр Омска Олег Заремба возглавил министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области.