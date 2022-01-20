Москва, , 05:43 — REGNUM В четверг, 20 января, в Москве будет облачно, небольшой снег, местами метель, гололедица, температура воздуха −4… −2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Зима в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ночь на 21 января в Москве облачно, снег, метель. Температура воздуха −6… −4 °C.

Ветер южный (ночью юго-восточный) 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −7… −2 °C днём. Ночью — −9… −4 °C.

В пятницу, 21 января, днём в столице ожидается −6… −4 °C, по области −9… −4 °C. Облачно, снег. Ночью в регионе ожидается −11… −6 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на следующей неделе в столице России ожидается перерыв в снегопадах и усиление морозов.

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