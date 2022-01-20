Киев, 20 января, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский призвал сенаторов из США, недавно посещавших украинскую территорию, не дожидаться обострения отношений с Россией и сразу ввести санкции против Москвы. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Президент очень четко дал понять: санкции против «Северного потока 2» нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против «Северного потока» или другие санкции бесполезны», — заявил источник.

Он отметил, что Киев уверен в бесполезности санкций на фоне уже случившейся эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден пригрозил ввести против России невиданные санкции в случае якобы вторжения на Украину. При этом он призвал к решению проблемы дипломатическим путем.