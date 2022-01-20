Владивосток, , 05:38 — REGNUM Почти 24 тыс. тонн морской капусты и 17,7 тыс. тонн гребешка вырастили предприятия Приморья в 2021 году. В связи с неблагоприятной эпидобстановкой экспорт морепродуктов переориентирован на Южную Корею, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Морской гребешок harum.koh

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Производством аквакультуры занимаются 114 предприятий на участках площадью более 80 тыс. га.

«В прошлом году вода летом на дне моря достигала 28 градусов — это очень высокая температура для аквакультуры. При этом предприятия края вырастили на своих участках 56,7 тыс. тонн продукции, что почти на 8 тыс. тонн больше уровня 2020 года. В том числе — 23,9 тыс. тонн ламинарии, гребешка — 17,7 тыс. тонн, трепанга — 6 тыс. тонн, морских ежей — 2,6 тыс. тонн, мидии — 2,1 тыс. тонн», — пояснили специалисты.

Доля Южной Кореи в натуральном экспорте рыбы и морепродуктов теперь занимает 61%, КНР — 28,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в ходе рейдов обнаружены незаконно добытые водные биоресурсы — возбуждено два уголовных дела.