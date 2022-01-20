Вашингтон, 20 января 2022, 05:29 — REGNUM Сенат Конгресса США по итогам процедурного голосования 19 января отклонил внесённый демократами законопроект о реформировании избирательного права. Заседание верхней палаты транслирует телеканал C-SPAN.
Прохождение законопроекта в Сенате оказалось заблокировано объединёнными усилиями республиканцев.
Данная инициатива должна была противостоять натиску республиканцев, которые в преддверии выборов в палате представителей Конгресса США вознамерились максимально ограничить доступ к избирательным участкам, расширяющий возможности для фальсификаций. По мнению демократов, такие ограничения затрудняют голосование для определённых категорий граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, в США группа студентов голодает пятый день подряд в знак протеста против непринятия Конгрессом законопроекта Демпартии о голосовании. Жалующиеся на недомогание молодые люди уже не уверены, что смогут продержаться более запланированных ранее 15 дней.
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