Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Сенат Конгресса США по итогам процедурного голосования 19 января отклонил внесённый демократами законопроект о реформировании избирательного права. Заседание верхней палаты транслирует телеканал C-SPAN.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Прохождение законопроекта в Сенате оказалось заблокировано объединёнными усилиями республиканцев.

Данная инициатива должна была противостоять натиску республиканцев, которые в преддверии выборов в палате представителей Конгресса США вознамерились максимально ограничить доступ к избирательным участкам, расширяющий возможности для фальсификаций. По мнению демократов, такие ограничения затрудняют голосование для определённых категорий граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в США группа студентов голодает пятый день подряд в знак протеста против непринятия Конгрессом законопроекта Демпартии о голосовании. Жалующиеся на недомогание молодые люди уже не уверены, что смогут продержаться более запланированных ранее 15 дней.

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