Владивосток, , 05:32 — REGNUM Из бюджета Приморья в 2021 году медицинским работникам в качестве мер социальной поддержки выплачено более 500 млн рублей. Увеличилось как количество выплат, так и их получателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Медики

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Отмечается, что предпринимаемые с 2019 года меры по привлечению и сохранению кадрового потенциала позволили добиться прекращения оттока специалистов из здравоохранения. Изначально в перечне было шесть мер поддержки, сегодня их восемь.

Со второй половины 2021 года появились дополнительные меры соцподдержки — добавилась единовременная денежная выплата в размере 1,4 млн рублей для работников дефицитных специальностей медицинских организаций в Дальнегорском, Дальнереченском городских округах, Лазовском, Тернейском и Чугуевском муниципальных округах, Кавалеровском, Красноармейском, Ольгинском и Пожарском районах.

Отдельную меру социальной поддержки предусмотрели для медицинских работников медорганизаций, расположенных в моногородах Приморья с численностью населения более 50 тысяч человек.

«Ее получателями являются врачи и фельдшеры амбулаторно-поликлинического звена и отдельно службы скорой медицинской помощи Арсеньевской горбольницы. Запланированы единовременные денежные выплаты врачам в размере 1 млн рублей, фельдшерам — 500 тыс. рублей», — пояснили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, на страховые выплаты медработникам, которые помогают пациентам с COVID-19, направят дополнительные средства.