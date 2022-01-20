Вашингтон, 20 января, 2022, 05:25 — ИА Регнум. Просьба экс-президента США Дональда Трампа не раскрывать данных архивных документов по делу о штурме здания Конгресса была отклонена Верховным судом США. Об этом 19 января сообщает агентство Reuters.

(сс) U.S. Air National Guard Национальная гвардия США у Капитолия

Это может означать, что содержание архивных документов может быть раскрыто, несмотря на то, что разбирательства по данному вопросу ещё продолжаются в судах низшей инстанции.

Апелляционный суд округа Колумбия уже отклонил просьбу Трампа о блокировке информации по делу о штурме Капитолия. Суд не нашёл оснований для отмены решения действующего президента США Джозефа Байдена, который постановил передать документы спецкомитету Конгресса США, который занимается расследованием обстоятельств штурма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спецкомитет Конгресса США получил данные о телефонных разговорах одного из сыновей Трампа, а также известной телеведущей в рамках расследования обстоятельств штурма Капитолия.