Якутск, 20 января, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Из горадминистрации Якутска вывели всех сотрудников после сообщения о заложенном взрывном устройстве. Информация поступила 20 января, сообщил телеграм-канал «Эхо столицы».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Мэрия

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В мэрии будут проверять сведения о «минировании». Ранее аналогичные письма с предупреждением о теракте пришли на электронную почту школ города и Северо-Восточного государственного университета.

Как сообщало ИА REGNUM, из школ эвакуировали только старшеклассников — остальные ученики находятся на «дистанционке» из-за ситуации с COVID-19. Занятия в учреждениях образования из-за информации о минировании отменены до 23 января.