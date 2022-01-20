Анучино, , 05:24 — REGNUM Общественная организация «Аристократ», которая занимается отловом, передержкой и стерилизацией безнадзорных животных, успешно ведёт свою деятельность на территории шести муниципальных образований, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Пес рядом с дорогой

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В 2020 году «Аристократ» получил краевой грант — более 4,3 млн рублей на создание приютов по содержанию животных. В сентябре 2021 года организация начала отлов бездомных собак в Анучинском округе, Арсеньевском, Дальнегорском городских округов, Кавалеровском, Ольгинском и Яковлевском районах. Все животные содержатся в приюте в селе Таежка Анучинского округа.

«Всего уже отловлены 303 собаки. Больше всего — в Арсеньеве — 104, в результате количество жалоб от местных жителей снизилось в четыре раза. На своем официальном сайте мы публикуем в течение трёх дней фотографии отловленных безнадзорных животных, чтобы если, вдруг, среди них окажутся домашние, хозяева могли их забрать. Кинологи ведут социализацию собак, планируем привлечь к этой работе студентов Уссурийской сельскохозяйственной академии, ведь чем больше контактов с людьми, тем меньше у них агрессии», — сказала представитель организации «Аристократ» Галина Плутахина.

По её словам, в данный момент приют может содержать до 150 собак в месяц. В марте построят ещё два вольера, что позволит увеличить его мощность до 250 животных.

Губернатор Олег Кожемяко поблагодарил общественников и отметил, что главное — уменьшить популяцию безнадзорных животных, которые представляют угрозу на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Иркутске планируют отловить 359 бездомных собак.