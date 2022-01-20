Нью-Йорк, США, 20 января, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США после некоторого роста в начале дня завершили торги 19 января снижением. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Agregator.pro Снижение

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 339,82 пункта (0,96%), до уровня 35 028,65 пункта. S&P 500 подешевел на 44,35 пункта (0,97%), до уровня 4577,34 пункта. Nasdaq к завершению дня упал на 174,45 пункта (1,20%), до уровня 14 340,26 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,46 (0,54%), до уровня $84,97 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 января снижением на фоне роста доходности долгосрочных гособлигаций США и высокого уровня неопределённости политики ФРС.

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